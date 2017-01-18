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Van der Wiel forma savaşı vermek yerine balık tutmayı tercih ediyor

Sezon başında Gökhan Gönül'ün boşluğunu dolduracağı tahmin edilen Van der Wiel balıkçılığa merak saldı.

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Ne gitmek ne kalmak isteyen, ne de sahaya çıktığında formanın hakkını veren Van der Wiel, balık tutmaya başladı. Hollandalı oyuncu, instagram'da boğazda balık tutarken çektiği fotoğrafı paylaşarak "Ah İstanbul" notunu düştü. Taraftarlar, yönetimin uygun bir teklif gelmesi halinde göndermek istediği sağ bekin paylaşımının altına eleştiri dolu ifadeler yazdılar. Sarı-lacivertliler, "balık tutma form tut" sözleriyle Hollandalıyı eleştirdi..

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