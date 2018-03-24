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Arkasspor, Galatasaray'ı mağlup etti ve adını finale yazdırdı

Efeler Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında İstanbul'da 3-1 yendiği Galatasaray HD Sigorta'yı konuk eden Arkasspor, rakibini aynı skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı.

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Efeler Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında İstanbul'da 3-1 yendiği Galatasaray HD Sigorta'yı konuk eden Arkasspor, rakibini aynı skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Atatürk Vestel Venüs Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan İzmir temsilcisi ilk seti 25-20 kazanıp skoru 1-0 yaptı. Galatasaray ikinci sette toparlanarak 27-25'le dengeyi sağladı: 1-1. Üçüncü sette çok etkili bir oyun oynayan Arkasspor 25-13 kazandı ve 2-1 öne geçti. Son sette de Galatasaray'a geçit vermeyen Arkas  25-22'lik sonuçla müsabakayı 3-1 kazandı.

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya (xx), Ebru Ayata (xx)

ARKASSPOR:  Fromm (xxx),  Jovovic (xx),  Matic (xxx), Gökhan (xx), Mustafa Koç (xx), Yiğit (xx), Adis (xx), Bravo (xxx), Burak (xx), Çağatay (xx) GALATASARAY HD SİGORTA:  Boğaçhan (xx), Todorov (xx), Ertuğrul (xxx), Özgür(xx), Melih (xx), Akhrem (xxx), Can (xx), Hüseyin (xx), Emin (xx), Daudi (xxx)

SETLER: 25-20, 25-27, 25-13, 25-22

SÜRE: 28, 36, 25, 32 (121 dakika)

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