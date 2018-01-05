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Aroune Kone: Cenk'in alışacağına, uyum sağlayacağına inanıyorum

Sivasspor'un golcüsü Aroune Kone, eski takımı Everton'a transfer olan Cenk Tosun ile ilgili konuştu.

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Sivasspor'un golcü oyuncusu, Everton'un eski forvetlerinden Aroune Kone, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu ve Cenk Tosun'un Everton'da başarılı olacağına inandığını söyledi.

Cenk Tosun'un iyi bir oyuncu olduğunu belirten Kone, "Cenk Tosun gerçekten iyi bir santrafor, iyi bir oyuncu. Onun alışacağına, uyum sağlayacağına inanıyorum. Profesyonel oyuncular ülke, lig değiştirince sorun yaşayabilir. Türkiye Ligi'ne göre daha yüksek seviyede bir lig. 1-2 senedir Everton bir santrafor arayışındaydı, hızlı hücum eden bir santrafor arayışındaydı. Umarım Everton'a önemli bir katkı sağlar." ifadelerini kullandı.

Kone ayrıca, ligde kendisini en çok zorlayan iki stoperin Maicon ve Pepe olduğunu belirtirken, "Pepe ve Maicon ile mücadele etmek çok zordu. Beni çok zor durumda bıraktılar." diye konuştu.

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