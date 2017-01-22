Arsenal 90+8'de gelen golle kazandı

Premier League'in 22. haftasında Arsenal sahasında Burnley'i konuk etti. Son dakikaları nefes kesen karşılaşmada Arsenal, Burnley'i 2-1 mağlup etti.

Arsenal 59. dakikada Mesut Özil'in kornerden açtığı ortada Mustafi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 65. dakikasında Arsenal'de Xhaka kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın sonuna 7 dakika uzatma eklendi. 90+2. dakikada Coquelin'in rakibine yaptığı hareketi hakem faul ve penaltı oalrak değerlendirdi. 90+3. dakikada Gray, Burnley adına penaltıyı gole çevirdi ve skor 1-1'e geldi. Eksik oynayan Arsenal beraberlik için yüklenirken, 90+7. dakikada bir penaltı kazandı. Arsenal'de penaltı için topun başına Alexis Sanchez geçti. Sanchez 90+8. dakikada yaptığı şık vuruşla penaltıda topu ağlara gönderdi ve Arsenal skoru 2-1'e getirdi. Bu pozisyonun ardından hakem karşılaşmanın son düdüğünü çaldı.

Bu galibiyetin ardından Arsenal, Premier League'de puanını 47'ye çıkarmayı başarırken, Burnley 26 puanda kaldı.

Arsenal ligde gelecek hafta Watford'u sahasında konuk edecek. Burnley ise Leicester City ile karşı karşıya gelecek.