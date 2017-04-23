Arsenal, Manchester City'i 2-1 yenerek FA Cup'ta finale çıktı

İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde Arsenal ve Manchester City, Wembley'de karşı karşıya geldiler. 90 dakikası 1-1 biten maçta Arsenal, Manchester City'i 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta perdeyi açan isim Sergio Agüero oldu. Agüero'nun 62. dakikada attığı golle Manchester City, 1-0 öne geçti. Arsenal, Nacho Monreal'in 72. dakikada attığı golle skoru dengeledi ve 90 dakika bu sonuçla bitti.

Uzatmalara giden maçta Alexis Sanchez sahneye çıktı ve 101. dakikada attığı golle Arsenal'i 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Arsenal, İngiltere Federasyon Kupası'nda finale yükseldi.

FİNALİN ADI ARSENAL - CHELSEA

İngiltere Federasyon Kupası finalinde Arsenal'in rakibi Chelsea olacak. İki Londra ekibi 27 Mayıs tarihinde yine Wembley'de kupa için karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, kariyerinde ilk kez bir sezonu kupasız kapatmış oldu.