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Arsenal, Domagoj Vida transferini hafta içi bitirebilir

Unai Emery’nin istediği Vida için Arsenal 25 milyon poundu gözden çıkardı. Transfer hafta içi bitebilir.

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İNGİLİZ The Sun gazetesinin haberine göre; Arsenal, Unai Emery’nin çok istediği Vida için 25 milyon poundluk teklif hazırladı ve hafta içi görüşmeler yapmak için İstanbul’a gelecekler. Görüşmeleri ise bizzat Başkan Fikret Orman yürütüyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaşlı bir yönetici, Akşam Spor’a İngiltere’den Vida’ya 21 milyon euro artı bonus önerisi geldiğini açıklamıştı.

İNGİLTERE’Yİ YIKMIŞTI

Dünya Kupası’ndaki süper formuyla dikkat çeken Vida, İngiltere maçında Kane’in topunu çizgiden çıkartıp, Hırvatların tur atlamasını sağlamıştı.

(Akşam)

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