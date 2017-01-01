Arsenal, evinde sürprize izin vermedi
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Crystal Palace'yi 2-0 mağlup etti. İşte Arsenal - Crystal Palace maçından detaylar...
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal sahasında Crystal Palace'yi konuk etti. Arsenal karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Alexis Sanchez'in ortasında şık topuk vuruşuyla topu ağlara gönderen Olivier Giroud ve 56. dakikada Alex Iwobi kaydetti.
Bu sonucun ardından Arsenal puanı 40'a yükseltti. Crystal Palace ise 16 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Arsenal deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak. Crystal Palace ise kendi sahasında Swansea'yı konuk edecek.
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