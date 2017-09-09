Arsenal, Ferhat Çoğalan'ın peşine düştü
Dünya devlerini peşinde koşturan 15 yaşındaki Türk yıldız Ferhat Çoğalan'a bir dev kulüp daha talip oldu. Son olarak İngiliz devi Arsenal de takibe başladı.
Valencia'nın 15 yaşındaki Türk yıldızı Ferhat Çoğalan'ı Real Madrid, Juventus, Bayern Münih, Dortmund, Manchester United ve Milan gibi dünya devleri göz hapsinde tutuyor.
Arsenal de harekete geçti
İngiliz basınında yer alan habere göre ise Mesut Özil'li Arsenal, gelecek vaadeden genç yetenekleri takımda toplamak için harekete geçti.
Bu plan doğrultusunda Ferhat'a da göz diken Arsenal, diğer dünya devleriyle yarışa girdi. Wenger, en kısa zamanda Ferhat'ı takımında görmek istiyor.
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