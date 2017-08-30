Arsenal mağazasına şok saldırı

Arsenal'de kabus sürüyor! Liverpool'a 4-0 yenilen ve takımın yıldız futbolcusu Alexis Sanchez'i kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Arsenal, bir şok daha yaşadı.

Kimliği belirsiz bir grup saldırgn, Arsenal Store'u yağmaladı ve büyük hasar bıraktı. İngiliz polisi, şüphelileri aramaya devam ediyor.

Bir görgü tanığının attığı tweete göre şüpheli bir araba, mağazanın üzerine aracı sürdü ve camları kırarak içeri girdi.

Polisin verdiği bilgilere göre ise saldırganlar, mağazadan çok sayıda ürün çaldı ve büyük hasar verdi. Olayda kimse yaralanmazken, polislerin soruşturmaya devam ettiği belirtildi.

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