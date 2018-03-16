Arsenal, Milan'ı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde İngiliz temsilcisi Arsenal, İtalyan devi Milan'ı karşı karşıya geldi. Emirates Stadyum'unda oynanacak karşılaşmayı Arsenal 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Mücadelede golleri Milan adına 35. dakikada Hakan Çalhanoğlu, Arsenal adına ise 39. (Pen), 87. dakikada Danny Welbeck ve 71. dakikada Granit Xhaka kaydetti. İlk maçı 2-0 kazanan Arsenal, evindeki maçı da 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Milan'da oynayan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu mücadelenin 70. dakikasında kenara gelirken Arsenal'de Mesut Özil ise 79. dakikada oyundan alındı.