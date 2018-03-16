Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Arsenal, Milan'ı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde İngiliz temsilcisi Arsenal, Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan'ı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde İngiliz temsilcisi Arsenal, İtalyan devi Milan'ı karşı karşıya geldi. Emirates Stadyum'unda oynanacak karşılaşmayı Arsenal 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
 
Mücadelede golleri Milan adına 35. dakikada Hakan Çalhanoğlu, Arsenal adına ise 39. (Pen), 87. dakikada Danny Welbeck ve 71. dakikada Granit Xhaka kaydetti. İlk maçı 2-0 kazanan Arsenal, evindeki maçı da 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
 
Milan'da oynayan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu mücadelenin 70. dakikasında kenara gelirken Arsenal'de Mesut Özil ise 79. dakikada oyundan alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Terörle mücadelede Azerbaycan´la birlikteyiz

Başbakan Yıldırım: Terörle mücadelede Azerbaycan´la birlikteyiz

Türk taraftarlara hayran olan Avrupalı futbol adamları

Türk taraftarlara hayran olan Avrupalı futbol adamları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA