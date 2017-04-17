Arsenal deplasmanda Middlesbrough'u 2-1 mağlup etti
Premier Lig'de Arsenal deplasmanda Middlesbrough'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Premier Lig'de Riversite Stadı'nda Middlesbrough ile Arsenal karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 42. dakikasında Alexis Sanchez ile 1-0 öne geçen Arsenal, devreye üstün girmeyi başardı.
Karşılaşmanın 50. dakikasında Alvaro Negredo ile beraberliği sağlayan Middlesbrough, 71. dakikada Mesut Özil'in golüne engel olamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Arsenal, Middlesbrough'u Alexis Sanchez ve Mesut Özil'in golleriyle 2-1 mağlup etti.
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