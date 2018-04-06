Arsenal sahasında CSKA Moskova'yı 4-1 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde İngiliz temsilcisi Arsenal ile Rus ekibi CSKA Moskova karşı karşıya geldi. Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 4-1 kazandı.

Mücadelede Arsenal adına golleri 9. ve 28. dakikada Ramsey, 23. (pen) ve 35. dakikada Lacazette kaydetti. CSKA Moskova'nın golünü ise frikikten Aleksandr Golovin kaydetti. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil maçta 2 golün asistini yaparak takımına katkı verdi.

Arsenal bu sonuçla yarı finale yükselme adına büyük avantaj elde etti.