Arsenal ve Everton, Kerem Demirbay transferi için kapışıyor
Arsenal ve Everton, Hoffenheim'in Türk oyuncusu Kerem Demirbay'ı transfer edebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.
Premier Lig ekipleri Kerem Demirbay'ın peşinde! Arsenal, Bundesliga'da forma giyen genç futbolcuya teklif yapmaya hazırlanırken Everton'ın da Kerem'i kadrosuna katma amacında olduğu öğrenildi.
2016 yılından bu yana Hoffenheim forması giyen Kerem, futbol hayatını İngiltere'de devam ettirme kararı aldı. Londra ekibi Arsenal, devre arası transfer dönemi kapanmadan önce resmi transfer teklifinde bulunacak.
Bu sezon Hoffenheim formasıyla 22 maça çıkan Kerem, 2 gol atarken 5 de asist yaptı.
Fanatik
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