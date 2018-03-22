Arsenal ve Manchester City'nin Cengiz Ünder'e talip olduğu öğrenildi
Roma'da son haftalarda gösterdiği performansla Avrupa futbol kamuoyunun dikkatini çeken milli futbolcu Cengiz Ünder'e Arsenal ve Manchester City gibi kulüplerin talip olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz yaz Medipol Başakşehir'den 13,4 milyon euroluk bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in İngiliz devlerinin radarına girdiği ortaya çıktı.
Başkent ekibinde son haftalarda gösterdiği performansla Avrupa futbol kamuoyunun dikkatini çeken milli futbolcuya Arsenal ve Manchester City gibi kulüplerin talip olduğu öğrenildi.
Ada basınından Daily Mirror'ın haberine göre İngiliz devlerinin kıskacına aldığı milli oyuncuyu Roma kulübünün ise satmaya niyeti yok.
Kulübün "Monchi" lakaplı sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo, İtalyan medyasına verdiği bir demeçte 20 yaşındaki genç yıldızı satmak istemediklerini olmadığını söyledi.
(Fanatik)
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