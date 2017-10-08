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Arsenal Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 10 milyon euro + Wilshere dedi

Yusuf Yazıcı için kesenin ağzını açan İngilizler, sürpriz şekilde, “Yusuf’a bonservis olarak 10 milyon euro ödeyelim, ayrıca size Wilshere’i verelim” teklifini yaptı.

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Trabzonspor'un yükselen değeri Yusuf Yazıcı için gün geçmiyor ki yeni bir iddia ortaya atılmasın. Son olarak Premier Lig’in ünlü kulüplerinden Arsenal, Fırtına’nın kapısını çalmış ve Yusuf için 16 milyon euroyu gözden çıkaran bir teklif yapmıştı.

İngilizler’in, Trabzon’a sürpriz bir öneride daha bulunup “Yusuf’a bonservis bedeli olarak 10 milyon euro, kalan 6 milyon euroyu da Jack Wilshere transferine sayalım” teklifini yaptığı ortaya çıktı. Sezon başında Wilshere için Arsenal’le anlaşamayan Muharrem Usta yönetiminin, ara transfer dönemi için yapılan bu teklifi düşünmeye başladığı belirtildi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın da Wilshere’in kadroya katılmasını ısrarla istediği bildirildi.

"CENGİZ 15 EDERSE YUSUF 20 EDER"

Ancak Trabzon yönetimi, talipleri artan Yusuf Yazıcı transferinde tok satıcı pozisyonundan geri atmayı düşünmüyor... Cengiz Ünder’in Roma’ya 15 milyon euroya satıldığını hatırlatan yöneticiler, “Cengiz’in 15 milyon euro ettiği bu piyasada Yusuf Yazıcı en az 20 milyon euro eder. Oynadıkça da değerini katlar” görüşünü taşıyor. Bu yüzden şimdilik takas konusuna sıcak bakılmıyor.

(Habertürk)

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