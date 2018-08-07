Arsenal'den Beşiktaş'a Vida teklifi! Ospina, Welbeck, Mustafi... Seç beğen al

DÜNYA Kupası’nda alevlenen Domagoj Vida ve İngiliz kulüpleri arasındaki aşk 2 gün içinde bir sonuca bağlanacak. Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery’nin çok istediği Vida için, İngiliz ekibinin takas artı para önerisinde bulunduğu bildirildi. Ada basınında çıkan haberlere göre Teknik Direktör Unai Emery’nin gözden çıkardığı 3 isimden birini Beşiktaş’a vermeye çalışan Arsenal, üste bir miktar para da ödeyip, hedefine ulaşmak istiyor. Arsenal’in önerdiği isimlerin ise Kaleci David Ospina, Danny Welbeck veya Shkodran Mustafi olduğu belirtildi.

GİTSE DE KALSA DA BİZ KAZANIRIZ

Beşiktaş yönetimi ise takas önerisine sıcak bakmıyor. Sözlü olarak sürdürülen görüşmelerde Siyah-Beyazlı yönetimin 20 milyon euro artı bonus istediği belirtiliyor. Arsenal ile Beşiktaş arasında Vida konusunda yapılan ilk görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlandığı da bildirilmişti. İngiltere’de transferin 9 Ağustos’ta tamamlanacak olması Arsenal’i köşeye sıkıştırıyor. Beşiktaş yönetimi ise bu konuda rahat. Siyah-Beyazlılar ise, “Vida iyi bir oyuncu. Gitse de kalsa da kazanan Beşiktaş olacak” rahatlığında.

OSPİNA DIŞINDA İHTİYACIMIZ YOK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de, Arsenal’in takas için önerdiği isimlere sıcak bakmadığı öğrenildi. Şenol Güneş, kaleci Ospina dışındaki isimlere şu an takımın ihtiyacı olmadığını söyledi. Güneş’in beğendiği Welbeck’i ise bu bölgede alternatiflerin fazla olması nedeniyle onaylamadığı kaydedildi. Pazarlıkların son dakikaya kadar sürmesi bekleniyor. Kulübe yakın isimler Domagoj Vida’nın yeni sezonda Arsenal forması giyme ihtimalinin ise yüzde 50 olduğunu vurguluyor.

(Aksam)