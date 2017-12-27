Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Arsenal'den Eboue'ye yardım!

Zor günler yaşadığını açıklayan futbolcu Emmanuel Eboue'ye Galatasaray'dan gelen iş teklifinin ardından Arsenal da yardım teklif etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eşinden ayrıldığını her şeyini kaybettiğini yakında evsiz kalacağını açıklayan Eboue intiharın eşiğinde olduğunu açıklamıştı.

Galatasaray'dan gelen yardım teklifleri dış basının gündemine gelmiş gazetelerde yer bulmuştu.

Eboue'nin eski kulüplerinden istediği yardımın ardından Galatasaray'ı takiben harekete geçen ikinci kulüp Arsenal oldu. 2005-2011 tarihleri arasında Topçular'ın formasını giyen Eboue için Daily Mail, Arsenal kulübü yetkilileriyle temasa geçti.

Kulüp yetkilisi 'Duyduklarımız için çok üzüldük. Ona bir şekilde yardımcı olmak istiyorum' diye açıklama yaptı.

(Cnn Türk)

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suudi tarihçiden Fahreddin Paşa’ya iftira atanları yerin dibine soktu

Suudi tarihçiden Fahreddin Paşa’ya iftira atanları yerin dibine soktu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Piyangonun kimseye hayrı olmadı

Piyangonun kimseye hayrı olmadı

Tespih meraklıları Diyarbakır'a akın etti

Tespih meraklıları Diyarbakır'a akın etti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA