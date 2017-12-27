Arsenal'den Eboue'ye yardım!
Zor günler yaşadığını açıklayan futbolcu Emmanuel Eboue'ye Galatasaray'dan gelen iş teklifinin ardından Arsenal da yardım teklif etti.
Eşinden ayrıldığını her şeyini kaybettiğini yakında evsiz kalacağını açıklayan Eboue intiharın eşiğinde olduğunu açıklamıştı.
Galatasaray'dan gelen yardım teklifleri dış basının gündemine gelmiş gazetelerde yer bulmuştu.
Eboue'nin eski kulüplerinden istediği yardımın ardından Galatasaray'ı takiben harekete geçen ikinci kulüp Arsenal oldu. 2005-2011 tarihleri arasında Topçular'ın formasını giyen Eboue için Daily Mail, Arsenal kulübü yetkilileriyle temasa geçti.
Kulüp yetkilisi 'Duyduklarımız için çok üzüldük. Ona bir şekilde yardımcı olmak istiyorum' diye açıklama yaptı.
(Cnn Türk)
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