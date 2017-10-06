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Arsenal'den Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı teklifi

Arsenal Kulübü, Arsene Wenger'in isteği üzerine Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 16 milyon euro teklif etti.

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Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger’in uzun süredir takip ettirdiği yıldız futbolcu için Trabzonspor'a resmi teklif yapıldı.
 
Altyapıdan çıktıktan sonra oynadığı futbolla bir anda dikkatleri üzerine çeken ve sol ayağını ustaca kullanan genç oyuncunun uzun süredir Arsene Wenger’in takibinde olduğu öğrenildi.
 
TEKLİF 16 MİLYON EURO
 
Yusuf’un her geçen gün performansını yukarı çekmesinin ardından Arsenal’in, Bordo-Mavililer’in kapısını çalıp tam olarak 16 milyon Euro’luk bir teklifte bulunduğu bildirildi.
 
20 yaşındaki yetenek için yapılan bu teklif her ne kadar heyecan yaratsa da şu an için olumlu ya da olumsuz bir yanıt verilmediği ve beklemeye geçildiği belirtildi.
 
Arsenal’in yanı sıra Fransız Monaco ile Portekiz devi Benfica’nın da Trabzon’a Yusuf için ciddi teklifler yaptıkları kaydedildi. 

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