Arsenal'i Giroud kurtardı!
İngiltere FA Cup 3. Tur mücadelesinde Arsenal Preston North End'e konuk oldu.
İngiltere FA Cup 3. Tur mücadelesinde Arsenal Preston North deplasmanına çıktı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Preston North End 7. dakikada Callum Robinson ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve Arsenal ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.
Bu sefer ikinci yarıya hızlı başlayan Arsenal oldu. 46. dakikada golü atan Aaron Ramsey durumu 1-1'e getirdi.
Dakikalar 89'u gösterdiğinde sahneye çıkan Giroud ağları sarstı ve durumu 2-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arsenal FA Cup'ta adını bir üst tura yazdırdı.
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