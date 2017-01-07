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Arsenal'i Giroud kurtardı!

İngiltere FA Cup 3. Tur mücadelesinde Arsenal Preston North End'e konuk oldu.

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İngiltere FA Cup 3. Tur mücadelesinde Arsenal Preston North deplasmanına çıktı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Preston North End 7. dakikada Callum Robinson ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve Arsenal ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Bu sefer ikinci yarıya hızlı başlayan Arsenal oldu. 46. dakikada golü atan Aaron Ramsey durumu 1-1'e getirdi.

Dakikalar 89'u gösterdiğinde sahneye çıkan Giroud ağları sarstı ve durumu 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arsenal FA Cup'ta adını bir üst tura yazdırdı.

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