Arsene Wenger: Ayrılık kararı benim değildi

Arsenal Menajeri Arsene Wenger, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Atletico Madrid maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında ayrılıkla ilgili de konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Arsenal'den ayrılacağı açıklanan Wenger, yerine geçmesi muhtemel isimlerden olan Luis Enrique hakkında da konuştu.

Tecrübeli menajer ilk olarak ''Bir sonraki menajerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama Luis Enrique hakkında baya bir fikre sahibim'' dedi.

Ayrılık kararının sadece kendisine ait olmadığını da ima eden Wenger sorulan soru üzerine ''Ayrılık için doğru zaman mıydı? Açıkçası bilmiyorum. Bu tam olarak benim kararım değildi. Ben sadece elimden geleni yapmaya çalıştım. Şu anda da kalan günleri geçirmeye odaklandım'' yanıtını verdi.

Geleceğiyle ilgili de konuşan Wenger, ''Doğrusu ne yapacağımı bilmiyorum. Bir süre dinlenecek miyim, bilmiyorum. Kesin olan şu ki çalışmaya devam edeceğim'' dedi.

Arsenal'de Wenger'in yerine geçecek isimler arasında Luis Enrique, Patrick Vieira, Thomas Tuchel gibi başarılı menajerler bulunuyor.

(Sporx)