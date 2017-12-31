Arsene Wenger, rekor gecesinde üzüldü

Fransız çalıştırıcı Arsene Wenger'in İngiltere Premier Lig'de en fazla maça çıkan teknik direktör olma unvanını ele geçirdiği mücadelede Arsenal ile West Bromwich Albion 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 21. haftasında West Bromwich Albion, The Hawthorns Stadı'nda Arsenal'ı konuk etti.

Karşılaşmanın 83. dakikasında James McClean'in kendi kalesine attığı gol, Arsenal'ı 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi takım, rakibine 89. dakikada Jay Rodriguez'in penaltıdan kaydettiği golle karşılık verdi ve mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Arsenal, bu sonuçla 38 puana ulaşarak 5. sıraya yerleşti. Ligde 19 haftadır galip gelemeyen West Bromwich Albion ise 16 puanla 19. sırada yer aldı.

Bu karşılaşmayla Wenger, Premier Lig'de en fazla maça çıkan (811) teknik direktör oldu. Arsenal'ın Fransız teknik direktörü, Manchester United'ın eski çalıştırıcısı Sir Alex Ferguson'ın 810 maçlık rekorunu geride bıraktı.

AA