Arsene Wenger, sezon sonunda Arsenal'den ayrılacağını açıkladı
İngiltere Premier Lig’in köklü ekiplerinden Arsenal’de teknik direktör Arsene Wenger, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
68 yaşındaki Arsene Wenger, sezon sonunda Arsenal’den ayrılacağını açıkladı.
22 yıldır İngiliz ekibinin başında olan Fransız çalıştırıcı, son dönemde alınan başarısız sonuçlar sebebiyle taraftarlarca istifaya davet ediliyordu.
Arsenal, İngiltere Premier Lig’de 6. sırada bulunuyor.
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