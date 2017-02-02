Arsene Wenger, yeni Thierry Henry'i açıkladı!

Arsene Wenger, yeni Henry'nin kim olacağını söyledi! Arsenal'in Fransız teknik direktörü, Monaco'nun 18 yaşındaki futbolcusu Kylian Mbappe'yi izlediğini açıklarken genç yıldızın oyun stilinin Thierry Henry'e benzediğini söyledi.

Fransız basınına konuşan Arsene Wenger, Manchester City'nin de ilgilendiği iddia edilen Kylian Mbappe hakkında açıklamalarda bulundu. 18 yaşındaki genç yıldızı Arsenal efsanesi Thierry Henry ile kıyaslayan Wenger, ''Tam anlamıyla Henry diyemem ama onunla çok benzer özellikleri var. Geleceği ve yeteneği çok benzer olacaktır. Potansiyeli bana Henry'i anımsatıyor. Zamanla Henry'nin sahip olduğu motivasyon, arzu ve zekaya da sahip olursa tam Henry olacaktır.'' dedi.

18 yaşındaki Fransız forvet hakkında konuşmayı sürdüren Wenger, ''18-19 yaşlarında bu seviyelerde oynamak çok zor ve Kylian Mbappe buralarda çok iyi oynuyor. Onu takip ediyoruz, çok yakından tanıyoruz ve gelişimi şu an gayet iyi ilerliyor. Geçen sezon Monaco ile sözleşmesini yeniledi. Yani, geleceğine Monaco karar verecektir. Başka bir Thierry Henry olabilir.'' sözlerini kullandı. Henry'de kariyerinin başlarında Monaco forması giymişti.

Kylian Mbappe, 16 yaşında ilk kez Monaco formasını giymişti. Gelecek vaad eden forvet, ilk golünü ise 17 yaşında kaydetmişti. Mbappe, bu sezon Fransa Ligi'nde 3 gol ve 5 asist üretti.