Artem Milevskiy'den Boyko'ya olay yaratan sözler!

2015/16 sezonunun devre arasında geldiği Beşiktaş'ta bir türlü beklentileri karşılayamayan Denys Boyko, ara transfer döneminde Dinamo Kiev'e transfer olmuştu.

Ukraynalı file bekçisi yeni takımında da yediği hatalı gollerle adından bahsettirirken takımın eski oyuncularından Artem Milevskiy'nin de sert bir yorumunun hedefi oldu.

Dinamo Kiev'in eski golcüsü Milevskiy, Boyko'nun yediği hatalı goller üzerine yaptığı bir yorumda "Dinamo'nun kalesinde resmen bir sıçan var. Bu şekilde hiçbir şeyi başaramazsınız." ifadelerini kullandı.

Boyko'nun bu ağır yoruma cevabı ise "Buna cevap vermek manasız. Herkesin bir fikri var. Ancak kendisine prim vermek istemiyorum." şeklinde oldu.