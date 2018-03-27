Arthur Zico'dan Fenerbahçe'ye Bruno Henrique önerisi: Mutlaka alın

Zico zor günler geçiren Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'a tavsiyede bulunarak, "Asla vazgeçmesin. Çünkü Fenerbahçe, Türkiye'nin tartışmasız en büyük takımı. O taraftarla Fenerbahçe 8 maçın tamamını değil, 34 maçın tamamını bile kazanabilir" şeklinde konuştu.

Brezilyalı efsane eğer sarı lacivertli takıma futbolcu önerisinde de bulunarak, "Fenerbahçe'ye yeniden dönseydim Santos'tan Bruno Henrique'yi yanımda götürürdüm. Henrique hem gol atan hem de asist yapan çok yetenekli bir kanat oyuncusu. Yaşı 27 ve yeterince tecrübeli. Zaten Türkiye'ye daha genç oyuncu götürmeyi tercih etmem. Çünkü gençler orada uyum sorunu yaşayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Brezilya 'da Cruzeiro takımının altyapısından yetişen Bruno Henrique, Avrupa deneyimi yaşamış bir oyuncu. 2015-16 sezonunun devre arasında Almanya'nın Wolfsburg takımına transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, burada başarılı olamadı; sadece 17 maçta görev yapıp, 2 asiste imza attı.

Henrique, 4 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olduğu Santos'ta 37 maça çıktı, 11 gol-13 asistlik süper bir performans gösterdi.

Santrfor da oynayabilen ve sağ ayağını etkili kullanan oyuncunun Wolfsburg'tan önce bir sezon formasını giydiği Goias kariyeri de başarılı: 35 maç-7 gol- 10 asist.

Bruno Henrique, 2015/16 sezonu devre arasında Brezilya'nın Goias takımından Wolfsburg'a geldiğinde, tekniği, dinamizmi ve süratiyle yeni Aubameyang olarak nitelendiriliyordu.

Nisan 2016'da Wolfsburg'un Real Madrid'i 2-0 yendiği maçta ilk 11'de yer alan oyuncu, sağ kanatta Marcelo'ya çok zor anlar yaşatmış ancak bu göze batan oyununu lige yansıtamamıştı.

Yeteneğine karşın çok içine kapanık olması ve uyum sağlayamaması nedeniyle 2016/17 sezonu devre arasında Santos'a transfer oldu.

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