Arturo Mina: Araştırdım ve buraya gelmeyi uygun buldum

Evkur Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu oyuncusu Arturo Mina, Spor Toto Süper Lig'in iyi ve mücadeleci yapısıyla Avrupa ligleri seviyesinde olduğunu söyledi.

Sezon başında Arjantin'in River Plate takımından Malatya'ya 3+1 yıllık sözleşmeye imza atan savunma oyuncusu Mina, Süper Lig'de forma şansı bulduğu 13 maçta bin 81 dakika formasını terletirken takıma birer gol ve asistle katkıda bulundu.

Süper Lig'i değerlendiren Mina, lige isim isim bakıldığında dünya çapında futbolcuların mücadele ettiğinin görüldüğünü kaydetti.

Mina, tüm takımlarda dünyaca tanınan simaların olduğunu ve bu durumunda lige ayrı zorluk ve güzellik kattığına işaret ederek, Türkiye'ye gelmenin kendisi için çok olumlu olduğunu anlattı.

Evkur Yeni Malatyaspor'un menajeri aracılığıyla kendisine ulaştığını dile getiren Arturo Mina, şöyle devam etti:

"Araştırdım ve buraya gelmeyi uygun buldum. Burada kendi seviyemi de yükselttiğimi düşünüyorum. Şu an için her şey iyi gidiyor. Çok iyi bir lig ve mücadeleci, seviye olarak da Avrupa kalitesinde olduğunu söyleyebilirim. Buraya geldiğiniz zaman farkı hissediyorsunuz. Mental ve konsantrasyon olarak bizim olduğumuz ligden çok daha farklı. Çok çalışmanız gerekiyor. Burada olmaktan mutluyum."

- "İyi bir ekibiz"

Mina, defans olarak kendisini en çok zorlayan takımların başında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın geldiğini söyledi.

Lige mücadele eden tüm ekiplerin güçlü ve iyi futbol oynadığına dikkati çeken Mina, "Bütün ekipler birbirinden zor, en ufak dikkat kaybınızı affetmiyorlar. Biz de iyi çalışıyoruz ve maçlara odaklanıyoruz. Bu yüzden de puan tablosunda orta sıralardayız. Hocamız bizim için en iyisini bulduğunu düşünüyorum. Takım olarak da iyi bir ekibiz. Teknik direktörümüzün bize gösterdiği sistemlere çabuk adapte olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Trabzonspor ile 18 Mart Pazar günü deplasmanda karşılaşacaklarını anımsatan Mina, bu maçtan da puan veya puanlarla dönmek istediklerini sözlerine ekledi.