Arturo Vidal'den sert sözler: Cristiano Ronaldo tam bir ukala

Rusya'da düzenlenen 2017 Konfederasyonlar Kupası'nda yarı finalde Portekiz ile karşılaşacak Şili'de Arturo Vidal, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Çarşamba günü oynananacak maç için konuşan Vidal, Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında ''Ronaldo tam bir ukala. Benim için öyle bir oyuncu yok'' sözlerini kullandı.

''FİNALE ÇIKACAĞIZ''

Portekiz'i yeneceklerine inandığını söyleyen Vidal, ''Finale yükseleceğiz! Bunu Bayern Münih'ten takım arkadaşım Joshua Kimmich'e de söyledim. Almanya ile finalde karşılaşacağız ve orada buluşuruz dedim'' şeklinde konuştu. Yarı finalin diğer maçında Almanya, Meksika ile karşılaşacak. (Sporx)