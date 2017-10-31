Asamoah Juventus'ta mutlu olduğunu söyledi

Cimbom’un sezon başında Juventus’un son anda çark etmesi nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Kwadwo Asamoah’tan “kalıcı” gibi konuştu. Ganalı sol bek, “Juventus’ta mutluyum. Burada ne kadar mutlu olduğumu söyleyecek olsam çok uzun bir konuşma yapmak zorunda kalırım” ifadesini kullandı

(HT)