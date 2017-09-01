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Asamoah Juventus'un Devler Ligi kadrosunda

Galatasaray'ın transferi için yoğun uğraş verdiği Kwadwo Asamoah, Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı.

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Juventus'un Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya bildirdiği kadroda Galatasaray'ın istediği Kwadwo Asamoah da yer aldı.
 
JUVENTUS'UN YAPTIĞI SON AÇIKLAMA
 
Juventus CEO'su Beppe Marotta, İtalya basınına yaptığı açıklamalarda Kwadwo Asamoah'ın Juventus'ta kalacağını belirtmişti.
 
Galatasaray'ın transferde çok geç kaldığını belirten Marotta, "Kwadwo Asamoah için Galatasaray'ın transfer teklifi çok geç geldi. Gitmesine izin veremeyiz" demişti.
 
JUVENTUS ALTERNATİFİNİ GETİREMEDİ
 
ventus'un geçtiğimiz sezon Atalanta'ya 2 sezonluğuna kiraladığı ve bu sezon tekrar kadrosuna katmak istediği Leonardo Spinazzola için menajerinden açıklama geldi. Leonardo Spinazzola'nun menajeri Davide Lippi, Atalanta'nın oyuncusunun geri dönmesine izin vermediğini söyledi.
 
İtalyan basınına konuşan Lippi, "Spinazzolayı'yi göndermediler. Ben böyle bir şey görmedim. Takımda kalmak istemeyen bir oyuncuyu tutmak istiyorlar. Spinazzola ile Atalanta arasında bir savaştan çok, Juventus ile Atalanta arasında bir savaş var" ifadelerini kullanmıştı. 
 
Sporx

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