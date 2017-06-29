Göztepe, bir taraftarın akrostiş şiirli transfer tweetine aynı şekilde cevap verdi
Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de bir taraftar, henüz transfer yapmayan takımına sosyal medya hesabından baş harfleri “Transfer” olan akrostiş şiir yazınca, sarı-kırmızılı kulüp de o taraftara sosyal medya hesabından yine akrostiş bir şiirle cevap verdi.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe henüz bir transfer yapmayınca taraftarlardan tepki gecikmedi.
Takımından herhangi bir transfer haberi gelmemesi üzerine baş harfleri “Transfer” olan akrostiş şiir yazan bir taraftar, gönderisine Göztepe'nin resmi sosyal medya hesabını da etiketledi. Taraftarın bu mesajına kayıtsız kalmayan sarı-kırmızılı kulüp, yine akrostiş bir şiirle yanıt verdi. Göztepe'nin resmi hesabından paylaşılan şiirin baş harflerinde ise “Az kaldı” yazısı göze çarptı. Kulüp ile taraftar arasındaki bu yazışmayı görenler, “Aşık atışması gibi” yorumunu yaptı.
İşte o şiirler
Taraftarın yazdığı:
“Telefon elde
Radyo kulakta
Antenler açık
Narkoz burunda
Serseri olduk
Fani devranda
Ey Rabbim
Rızkımızı ver elhamdulillah.”
Göztepe'nin verdiği cevap:
“Anlıyoruz sizleri
Zordur beklemek
Kimse merak etmesin
Az kaldı gelecek
Laf atmayın lütfen
Dönen biz değil miyiz
Issız köşelerden.”
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