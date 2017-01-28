Aslan evinde gol oldu yağdı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, 90 dakika sonunda Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup etti.

Galatasaray'a TT Arena'daki maçta galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Semih Kaya, 25 ve 41'de Bruma, 33. dakikada Yasin, 79. dakikada penaltdan Selçuk İnan ve 87. dakikada Sinan Gümüş kaydetti. Türk Telekom Arena'da Galatasaray adına 300. golü de Yasin Öztekin kaydetmiş oldu.

Bu galibiyetin ardından Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de puanını 39'a çıkarmayı başardı. Akhisar Belediyespor ise 21 puanda kaldı.

Galatasaray maça çok hızlı bir başlangıç yaptı. Henüz ilk dakika oynanırken sağ çaprazdan Bruma ceza sahasına girdi. Bruma kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ve kaleciyi geçen topu son anda Ömer Bayram kornere gönderdi. Kullanılan korner sonrası Akhisar savunması topu uzaklaştırdı.

Galatasaray'da kazanılan korner için topun başına Wesley Sneijder geçti. Sneijder korneri pas atarak kullandı ve topu yeniden aldı. Hollandalı oyuncunun ceza sahasına havalandırdığı topa arka direkte Semih Kaya düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve top ağlarla buluştu. Sarı-kırmızılı takım bu golle 9. dakikada Akhisar Belediyespor karşısında 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Fernando Muslera, korner direğine açılan topa koşarak yetişti. Muslera, pozisyonda rakibinden şık bir hareketle sıyrıldı ve topu uzaklaştırdı. Bu sezon bu tip hareketleri daha önce de yapan Muslera, TT Arena tribünlerinden alkış aldı.

Orta sahanın sağında topla buluşan Bruma, süratli bir şekilde rakip ceza sahasına doğru ilerledi. Bruma, ceza yayındaki Lukas Podolski ile verkaç yaptı ve ceza sahası içinde yeniden topla buluştu. Bruma kaleci ile karşı karşıya yerden vuruşunu yaptı ve topu ağlara göndermeyi başardı. Bruma'nın 25. dakikada attığı bu golle Galatasaray, Akhisar Belediyespor önünde skoru 2-0 yaptı.

İlk 25 dakika boyunca daha etkili olan daha fazla pas yapıp rakip alanda gol arayan taraf ev sahibi Galatasaray oldu.

Baskısı devam eden Galatasaray'da Wesley Sneijder şık topuk pası ile topu Lukas Podolski ile buluşturdu. Podolski'nin şutunu kaleci Fatih ilk hamlede çıkardı. Devamında Yasin Öztekin yaptığı vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı. 33. dakikada bu golle skor 3-0 olurken, Yasin Öztekin TT Arena'da Galatasaray'ın 300. golüne imza atmış oldu.

Etkili oyununa devam eden Galatasaray'da farkı 4'e çıkaran gol Bruma'dan geldi. Bruma 41. dakikada ceza sahasının solunda topla buluştu. Bruma ilk rakibinin yanından geçtikten sonra ceza sahasında iki şık hareketin ardından yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Galatasaray 41. dakiakda bu golle Akhisar Belediyespor karşısında skoru 4-0'a getirdi.

İlk yarının kalan kısmında başka gol olmadı ve ilk 45 dakika Galatasaray'ın, 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, ikinci yarıya değişiklik yapmadan başladı. Akhisar Belediyespor'da ise iki değişiklik oldu. Tolunay Kafkas Hasan Ali Adıgüzel ve Kofi Adu kenara gelirken, oyuna Onur Ayık ve Aykut Çeviker dahil oldu.

İkinci yarıda da karşılaşmanın hakimi ev sahibi Galatasaray oldu. Skorun da vermiş olduğu rahatlıkla oyunun kontrolünü elinde bulunduran sarı-kırmızılı takım, zaman zaman tempoyu da yükseltti.

Galatasaray'da ikinci yarının en etkili ismi, ilk yarıda olduğu gibi Bruma oldu. Portekizli genç oyuncu ile sarı-kırmızılı takım rakip ceza sahasında etkili olmaya çalıştı.

71. dakikada Jan Olde Riekerink, oyuna ilk müdahalesini gerçekleştirdi. TT Arena'da Galatasaray'ın 300. golünü atan Yasin Öztekin kenara gelirken, 71. dakikada Garry Rodrigues oyuna girdi.

Oyuna girer girmez Garry Rodrigues önemli bir fırsat da yakaladı. 75. dakikada gelişen Galatasaray atağında, Bruma ceza sahasının solunda topu ortaladı. Garry Rodrigues gelen topu bekletmeden kaleye gönderdi ancak kaleci Fatih topu son anda çıkarmayı başardı.

Gelişen Galatasaray atağında Sneijder'in pasına Garry Rodrigues hareketlendi. Garry Rodrigues ceza sahasının içinde kaleci Fatih'in müdahalesiyle yerde kaldı va hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıdan önce Galatasaray'da Lukas Podolski kenara gelirken, Eren Derdiyok oyuna dahil oldu. Sarı-kırmıızılı takımın kazandığı penaltı için topun başına Selçuk İnan geçti. Selçuk İnan, penaltıda topu ağlara göndermeyi başardı ve Galatasaray 79. dakikada Akhisar Belediyespor karşısında skoru 5-0 yaptı.

Galatasaray, 87. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Sinan Gümüş'ün kaleci ile karşı karşıya attığı golle TT Arena'da farkı 6'ya çıkarmayı başardı.

Mücadelenin kalan kısmında başka gol olmadı. 90 dakika sonunda Galatasaray, Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup etti.