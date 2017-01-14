Aslan ikinci yarıya 3 puanla başladı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 1-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 51. dakikada Sabri Sarıoğlu attı. 5 yıl sonra ligde golle tanışan Sabri Sarıoğlu'nun golü öncesi ortayı, Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues yaptı. Öte yandan Konyaspor'da Ali Çamdalı, 71. dakikada kırmızı kart göreren oyun dışında kaldı.

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, devre arasında hakem Mete Kalkavan'a itirazları sonrası sarı kart gördü ve Karabükspor maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonuçla birlikte son 6 maçta 5. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 36'ya yükseltti ve 1 maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Konyaspor ise ligdeki 5. mağlubiyetini aldı ve 24 puanda kaldı.

YASİN VE BRUMA CEZALI

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Ligde oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inde yer alan oyunculardan kırmızı kart cezalısı Yasin Öztekin ve sarı kart cezalısı Bruma, Atiker Konyaspor maçında forma giyemezken, bu oyuncuların yerlerine Linnes ve Josue sahaya çıktı.

YENİ TRANSFERLER YEDEK

Galatasaray, Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Hakan Balta, Carole, De Jong, Selçuk İnan, Linnes, Josue, Sneijder ve Eren Derdiyok ilk 11'i ile maça başladı.

Galatasaray'ın yeni transferleri Garry Rodrigues ile Ahmet Çalık, Atiker Konyaspor karşısında yedek soyundu.

Sarı-kırmızılı takımda Batuhan Ahmet Şen, Podolski, Berk İsmail Ünsal, Kerem Çalışkan ve Birhan Vatansever de yedekler arasında yer aldı.

KONYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akhisar Belediyespor ile ligde oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü.

Akhisar Belediyespor maçının ilk 11'inde bulunan Volkan Fındıklı ve Hadziahmetovic'in yerlerine, Ali Turan ile Rangelov karşılaşmada forma giydi. Atiker Konyaspor, karşılaşmaya Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Jonsson, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Rangelov ve Bajic 11'i ile başladı. Yeşil-beyazlılarda yedeklerde kaleci Kaya Tarakçı, Volkan Fındıklı, Hadziahmetovic, Can Demir Aktav, Fofana, Halil İbrahim Sönmez ve Hora yer aldı.

FETHİ SEKİN UNUTULMADI

İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin, Konyaspor Kulübü tarafından unutulmadı. Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'e maç öncesi kulüp başkanı Ahmet Şan tarafından üzerinde isminin yer aldığı 42 numaralı forma hediye edildi. Burak Tolunay, daha sonra stadı dolaşarak taraftarlarla buluştu.

Yeşil-beyazlı futbolcular, Burak Tolunay Sekin ile seremoniye, "Vatan sana minnettardır Fethi Sekin" yazılı pankartla çıktı. Burak Tolunay Sekin, Galatasaray maçında yeşil-beyazlı kulübün konuğu olarak maçı izledi.

MUSLERA, ÖZEL ELDİVENLE SAHADA!

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, serçe parmağındaki kırık nedeniyle özel eldivenle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı file bekçisinin kullandığı kaleci eldiveninde, serçe parmağı ile yüzük parmağı yerlerinin birleştirildiği görüldü.

KONYASPOR ETKİLİ BAŞLADI, BAJIC KAÇIRDI

Mücadeleye etkili başlayan taraf Konyaspor oldu. Kısa paslarla organize olan ve topu kaptırdıktan sonra çok adamla tam saha pres yapan Konyaspor, Galatasaraylı futbolcuların organize olmasına izin vermedi.

Galatasaray'ın pas yaparak oyunun kontrolünü alma çabası, basit pas hataları nedeniyle gerçekleşmedi. Konyaspor ise kanatları kullanmanın yanısıra, savunma arkasına atılan uzun toplarla tehlikeli ataklar yaptı. Konyaspor, 8. dakikada Nejd Skubic'in kafasıyla yaptığı ortada Riad Bajic ile çok net bir fırsattan yararlanamadı.

G.SARAY, DAKİKALAR GEÇTİKÇE OYUNU DENGELEDİ

Konyaspor'un daha etkili olduğu ancak Galatasaray'ın dakikalar geçtikçte topla oynama yüzdesindeki üstünlüğü aldığı ve maçı da dengeye getirdiği bölümün ardından, yine gole yaklaşan Konyaspor oldu. 38. dakikada orta alandan atılan uzun pasla ceza sahası içinde topa buluşan Mehmet Uslu, bekletmeden ceza sahası içine yerden pasını gönderdi. Ceza sahası içinde bomboş alanda topla buluşan Nejc Skubic sağ ayağı ile dengesiz bir vuruş yaptı ve bu top yandan dışarı çıktı.

Galatasaray'ın oyunu dengeye getirmesi, gol pozisyonuna dönüşmedi. Hakem de ilk devreyi bitiren düdüğünü çaldı. Wesley Sneijder, devrenin bitmesinin ardından sarı kart görerek Karabükspor maçında cezalı duruma düştü.

GARRY RODRIGUES OYUNA GİRDİ, OYUNU DEĞİŞTİRDİ

İkinci yarının başında Galatasaray'da Josue oyundan alınırken, yeni transfer Garry Rodrigues oyuna dahil oldu.

Garry Rodrigues, oyuna girer girmez Galatasaray'ın hücumdaki etkinliğini artırdı. Kanatlardan etkili bir şekilde ataklar yapan Garry Rodrigues, 51. dakikada Sabri Sarıoğlu ile gelen golün de hazırlayıcısı oldu.

SABRİ SARIOĞLU, 5 YIL SONRA...

Sol kanattan gelişen Garry Rodrigues'in yerden yolladığı pas ile altıpasın hemen sağ çaprazından Sabri Sarıoğlu gelişine sağ ayağıyla şutunu kaleye gönderdi. Kaleci Serkan Kırıntılı'nın tokatladığı top kısa düştü ve tekrar Sabri Sarıoğlu'nun önüne düştü. Sabri Sarıoğlu sol ayağı ile altıpas içinden vuruşunu yaptı ve topu ağlar ile buluştu.

Sabri Sarıoğlu, bu golle birlikte Mart 2012'deki Orduspor maçının ardından ilk kez ligde gol atmış oldu.

Orta alanda top kayıpları artsa da, Garry Rodrigues'in enerjik oyunu nedeniyle Galatasaray tehlikeli ataklar yapmayı sürdürdü. 57'de korner dönüşü Sabri Sarıoğlu'nun şutu ile Galatasaray, ikinci gole de yaklaştı ancak skorbord değişmedi.

KONYASPOR'DA ALİ ÇAMDALI KIRMIZI KART GÖRDÜ

66'da ise gole yaklaşan takım Konyaspor oldu. Ali Çamdalı'nın attığı uzun pasla topla buluşan Nejc Skubic ceza sahası içinde topla buluştu ve altıpas sağ çaprazdan sert bir şut çekti. Fernando Muslera yattı ve bu topa müdahalesini yaptı. Top üstten kornere gitti.

Konyaspor'un 2 değişiklik yaptığı bölümün ardından Ali Çamdalı, önce Nigel de Jong'a yaptığı faul nedeniyle, ardından Mete Kalkavan'a yaptığı itiraz nedeniyle iki sarı kart birden gördü ve 71. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

GARRY RODRIGUES, NEREDEYSE GOLÜNÜ ATIYORDU

Bu dakikanın ardından oyunun kontrolü tamamen Galatasaray'a geçti. 76. dakikada maçın en etkili ismi Garry Rodrigues, bir kez daha golle burun buruna geldi. Orta alandan atılan pasla topla buluşan Garry Rodrigues göğsü ile topu yumuşatıp ceza sahası yayının hemen solundan kaleye şutunu çekti ancak Serkan Kırıntılı bu topu tokatlayarak kornere gönderdi.