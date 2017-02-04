Aslan tamam, Başakşehir devam

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalmayı başardı.

Medipol Başakşehir'e Galatasaray karşısında galibiyeti getiren golleri 15 ve 27'de Mustafa Pektemek kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 90+2'de Eren Derdiyok'tan geldi. Galatasaray'da Wesley Sneijder 5. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Galatasaray taraftarları, maçın sonlarına doğru teknik direktör Jan Olde Riekerink ve yönetimi istifaya davet eden tezahüratlarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi 7 Şubat Salı günü yapılacak.

RIEKERINK VE ABDULLAH AVCI'DAN DEĞİŞİKLİKLER

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ligde son oynanan Akhisar Belediyespor maçının kadrosunda 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı teknik adam, Fernando Muslera, Hakan Balta ve Josue'nin yerine, Cenk Gönen, Ahmet Çalık ve Nigel de Jong'u görevlendirdi. Galatasaray'da Muslera ve Hakan Balta maç kadrosunda yer almazken, Josue ise yedek soyundu.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray önünde önemli bir kadro değişikliği yaptı. Avcı, ligde son oynanan Bursaspor maçının ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti. Bursaspor müsabakasının başlangıç kadrosunda yer alan Yalçın Ayhan, Eren Albayrak, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Cengiz Ünder ve Mehmet Batdal bu kez ilk 11 dışında kaldılar. Bu oyuncuların yerlerine ise Bekir İrtegün, Ferhat Öztorun, Attamah, İrfan Can Kahveci, Doka ve Mustafa Pektemek, sahaya çıktı.

1. DAKİKADA LUKAS PODOLSKI DİREĞİ GEÇEMEDİ

Mücadelenin ilk dakikasında Galatasaray rakip sahada topla oynarken, Selçuk pasını Lukas Podolski'ye çıkardı. Lukas Podolski topu kontrol ettikten sonra birkaç adım ilerledi ve yaklaşık 30 metreden kaleye çok sert bir şut çıkardı ancak Alman yıldızın vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

Henüz 4. dakika oynanırken, Wesley Sneijder bir anda yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı. Sneijder kısa bir süre sonra oyun durunca kendini yere bıraktı. Sağlık görevlileri sahaya girdi ve ardından Sneijder kenara geldi. Sneijder, oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasına gitti. 7. dakika oyun yeniden durunca kenara gelen Sneijder yerine oyuna Josue dahil oldu.

10. dakikada gelişen Medipol Başakşehir hücumunda Emre Belözoğlu topu ters taraftaki Doka'ya gönderdi. Doka topu kontrol ettikten sonra ceza sahasının dış sol çaprazından kaleye şutunu gönderdi ancak top kaleci Cenk Gönen'de kaldı.

SESSİZLİĞİ BOZAN GOL BAŞAKŞEHİR'DEN GELDİ

Mücadelenin 15. dakikasında Galatasaray savunmasının arkasına atılan topa Edin Visca hareketlendi. Visca aut çizgisine yakın noktada topu aldıktan sonra ceza sahasına havalandırdı. Cenk'in uzaklaştıramadığı topa Mustafa Pektemek kafa vurdu ve top Galatasaray ağlarına gitti. 15. dakikada Medipol Başakşehir, Mustafa Pektemek'in golüyle 1-0 öne geçti.

Galatasaray özellikle Wesley Sneijder'in çıkmasının ardından orta alanda top yapmakta zorlanmaya başladı. Josue 19. dakikada Emre'nin dirsek müdahalesiyle yerde kaldı. Sağlık görevlileri Josue için oyun alanına girerken Galatasaraylı oyuncular da hakeme itirazlarda bulundu. Daha sonra hakem Mete Kalkavan Emre'ye ve itirazlarından dolayı Josue'ye sarı kart gösterdi.

SAVUNMADAN SEKTİ VE BAŞAKŞEHİR'İN 2. GOLÜ

Rakip alanda top yapmakta zorlanan Galatasaray karşısında Medipol Başakşehir daha kontrollü oynamaya başladı. Ev sahibi ekibin gelişen atağında Doka, pasını Mustafa Pektemek'e çıkardı. Mustafa topu kontrol ettikten sonra şutunu çekti. Mustafa'nın şutunda top Galatasaray savunmasından sekti ve Cenk Gönen'in üzerinden ağlarla buluştu. Başakşehir, 27. dakikada bu golle farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarının kalan kısmında tempo biraz daha düşerken, mücadelede ilk 45 dakikada başka gol çıkmadı. İlk yarıyı Medipol Başakşehir, Galatasaray karşısında Mustafa Pektemek'in golleriyle 2-0 önde kapattı.

Jan Olde Riekerink, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Riekerink, Lionel Carole'nin yerine Martin Linnes'i oyuna aldı.

Galatasaray, ikinci yarıya biraz daha hareketli başladı. 49. dakikada gelişen atakta Lukas Podolski'nin şutu savunmadan geri döndü. Bruma topu kazandı ve ceza sahasına girdikten sonra kaleyi düşündü ancak top üstten auta çıkardı.

51. dakikada Galatasaray, son oyuncu değişiklik hakkını da kullandı. Bir süredir adelesini tutan Selçuk İnan yerine oyuna Eren Derdiyok dahil oldu.

SELÇUK İNAN DA DEVAM EDEMEDİ! SON DEĞİŞİKLİK

Başakşehir, 58. dakikada hızlı hücumla etkili oldu. Savunmanın arkasına sarkan Doka, ceza sahasına girdi. Doka sol çaprazdan sert bir şut çıkardı ve top auta gitti.

61. dakikada Galatasaray, ceza sahası yayına çok yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruş için topun başına Podolski, Bruma ve Josue geçti. Serbest vuruşu Josue kullandı ve Portekizli oyuncunun vuruşunu kaleci Volkan son anda kornere çeldi.

Mücadelenin 66. dakikasında Medipol Başakşehir'in yeni transferi Adebayor oyuna girdi. 66. dakikada Abdullah Avcı, Mustafa Pektemek'i kenara alırken oyuna Adebayor dahil oldu. Medipol Başakşehir taraftarı oyuna giren Adebayor'a alkışlarla destek aldı.

Galatasaray taraftarı mücadelenin 20 dakikasında yönetimi protesto etti. Sarı-kırmızılı tribünler daha önce de Jan Olde Riekerink'i istifaya davet etmişti. 72. dakikada tribünlerden ''Yönetim istifa'' tezahüratları yükseldi.

Oyunun temposu iyice düşerken, Medipol Başakşehir ileride kalan Galatasaray savunmasının arkasına sarkarak etkili olmaya çalıştı. Galatasaray 87. dakikada üst üste etkili iki pozisyon buldu. Önce Bruma uzaktan kaleyi düşündü Volkan çıkardı. Boşta kalan topu Sabri ortaladı ve bu kez Lukas Podolski çok sert bir vuruş yaptı ancak Volkan topu kornere çelmeyi başardı. Kullanılan korner sonrası savunma topu uzaklaştırdı.

Gelişen Galatasaray atağında Eren Derdiyok topla ceza sahası içerisinde buluştu. Eren kaleye sert bir şut gönderdi ve top ağlarla buluştu. Galatasaray 90+2'de bu golle skoru 2-1'e getirdi.

Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.