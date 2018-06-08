Aslı Tuğcu, bronz madalyanın sahibi oldu!
İstanbul'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Aslı Tuğcu, bronz madalya kazandı.
İstanbul'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Aslı Tuğcu, bronz madalya kazandı.
Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun 5. gününde kadınlar 65 kiloda mindere çıkan Aslı Tuğcu, İsveçli rakibi Moa Lena Maria Nygren'i 3-1 yendi ve bronz madalyanın sahibi oldu.
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