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Asya Şampiyonlar Ligi'nde El-Gharafa, evinde Al Jazira'ya 3-2 mağlup oldu

Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü yaptığı Katar'ın El-Gharafa takımı, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira'ya 3-2 mağlup oldu.

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Asya Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. hafta maçında El-Gharafa, Al Jazira'yı konuk etti.     

Karşılaşmanın 14. dakikasında Romarinho'nun attığı golle 1-0 yenik duruma düşen El-Gharafa, 28. dakikada Ahmed Alaaeldin ve 44. dakikada Diogo Amado'nun kaydettiği gollerle 2-1 öne geçti. Al Jazira'dan 70 ve 90. dakikalarda Ali Mabkhout'un attığı gollere engel olamayan ev sahibi ekip, müsabakadan 3-2 mağlup ayrıldı.     

El-Gharafa forması giyen Galatasaray'ın Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder, mücadelede 75 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla, Al Jazira puanını 8'e çıkarırken, El-Gharafa 5 puanla 3. sırada yer aldı.     

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