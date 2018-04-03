Asya Şampiyonlar Ligi'nde El-Gharafa, evinde Al Jazira'ya 3-2 mağlup oldu Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü yaptığı Katar'ın El-Gharafa takımı, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira'ya 3-2 mağlup oldu.