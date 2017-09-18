Ataman Güneyligil: Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum

2017 Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Slovenya'yı yenerek kupanın sahibi olan Türk Milli Takımı'nda şampiyonluğun sevinci yaşanıyor.

23 Yaş Altı Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil, final maçının ardından yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Final gibi bir final oynadık. Bazı hatalar yaptık, hemen hatalarımızın farkına varıp, çözüm bulduk ve oyunumuzu oynamaya devam ettik. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum, çok mutluyum. Oyuncularıma ve federasyonumuza çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Milli takım kaptanı Çağla Akın da Slovenya karşısında çok sabırlı oynadıklarını dile getirerek, "Takım arkadaşlarım, antrenörlerimiz, ekibimizle gurur duyuyorum. Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Hep birlikte rüyamızı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Bize inanan ve destekleyenlere, ailelerimize, herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Bu arada milli voleybolcu Hande Baladın şampiyonada en değerli oyuncu ve en iyi köşe smaçörü, Beyza Arıcı da en iyi orta oyuncu ödülünü aldı.