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Atatürk Havalimanı'nda yaşayan Mehmet Şanlı, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırıldı

Atatürk Havalimanı'nda kalmasıyla gündeme gelen 23 yaşındaki Mehmet Şanlı tedavisi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırıldı.

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Çıkan haberlerin ardından yeniden devreye giren Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) genç basketbolcunun tedavi görmesi için gereken evrakları hazırlamak için girişimlerini hızlandırdı.

Evrakların tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı'na gelen TBF yetkilileri, Mehmet Şanlı'yı alarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Şanlı'nın tedavi altına alındığı öğrenildi.

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