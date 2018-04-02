Atatürk Havalimanı'nda yaşayan Mehmet Şanlı, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırıldı Atatürk Havalimanı'nda kalmasıyla gündeme gelen 23 yaşındaki Mehmet Şanlı tedavisi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırıldı.