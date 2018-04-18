Atiba 2020'ye kadar Beşiktaş forması giyecek

Kartal bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Şenol Güneş’in “Atiba takım için çok önemli bir oyuncu. Mutlaka gelecek sezon da kadromuzda kalsın” demesinden sonra Kanadalı oyuncunun menajeri ile bir ön görüşme gerçekleştirdi.

5 senedir Siyah-Beyazlı formayı giyen Atiba’nın takımda kalmak için ikna edildiği ve sözleşmesinin de 1+1 yıllık olacağı öğrenildi. +1 opsiyonu kulübün kullanacağı belirtilirken, böylece Atiba’nın 2020’ye kadar Beşiktaş’ta kalması sağlandı. Atiba ile önümüzdeki günlerde 1 görüşme daha yapılacak ve sözleşme detayları netleşecek.

Atiba 2013-14 sezonunda transfer olduğu Kartal’da çok başarılı günler geçirdi. Son iki şampiyonlukta büyük payı bulunan Kanadalı futbolcu, son üç sezonda sırasıyla 43, 43 ve 41 maç oynadı. Bu sezon da şu ana kadar 34 resmi maça çıkan Atiba, 2 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. Tecrübeli oyuncu toplamda 194 maç oynadı