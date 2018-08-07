Atiba Hutchinson: Takımda kaldığım için çok mutluyum

Beşiktaş'la 1 yıllık sözleşme yenileyen Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, yeni sezonda takımına katkı sağlamak için sabırsızlandığını söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda yeni sezon öncesinde görüşlerini dile getiren 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan hiçbir zaman ayrılmak istemediğini belirterek, "Biraz zaman aldı ancak anlaşmaya vardık. Kulüp beni bırakmak istemedi ve bir anlaşma noktası bulduk. Şimdi burada 6. sezonuma başlayacağım. Motivasyonum oldukça yüksek. Bir an önce takıma katkı yapmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftarların kendisine her zaman destek verdiğini ifade eden Kanadalı oyuncu, "Bana olan güvenlerini, inançlarını ortaya koydular. Geldiğim ilk günden beri bana karşı çok pozitif ve güzel duygular içindeler. Ben de onların bu duygularına karşılık vermeye çalışıyorum. Kesinlikle kalmamı istediler. Ben de takımımda kaldığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Basında hakkında çıkan transfer haberleri üzerine Instagram hesabından paylaştığı "İnanmayın, gerçek değil" mesajı hatırlatılan tecrübeli orta saha oyuncusu, şunları kaydetti: "Ortalıkta yanlış bilgiler dolanıyordu. Her şeyin daha açık, daha anlaşılır hale gelmesi için böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Çünkü Beşiktaş bana çok şey verdi. Bu taraftar bana çok şey verdi. Onların doğruyu bilmeye hakları vardı."

"Sezona çok iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Hutchinson, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirdi.

Takımda çok iyi oyuncuların olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı futbolcu, "Biz şampiyon olmanın yolunu gayet iyi biliyoruz. Bu takım zaten kaliteli bir ekip. Takımın çok sağlam bir iskeleti var. Sezona çok iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Rüzgarı arkamıza alırsak sonrası gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kanadalı oyuncu, Avrupa kupalarında son yıllarda çok başarılı olduklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı: "İki sene önce çeyrek final oynadık. Geçen sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup çıktık. Bu sezon bunların da ötesine geçebiliriz. Takımımızda deneyimli ve bu tecrübeleri yaşamış oyuncular var. Öncelikle UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalmamız gerekiyor. Bunu yapabileceğimize de inancımız oldukça yüksek." Videonun sonunda taraftarlara seslenen Atiba Hutchinson, "Hep birlikte güzel bir sezon geçirelim ve birlikte başarılı olup tekrar şampiyon olalım." diyerek sözlerini tamamladı.

(AA)