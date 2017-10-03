Atiba Hutchinson: Türkiye çok güzel bir ülke

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, beIN Sports'a konuştu ve siyah-beyazlı takımda çok mutlu olduğunu söylerken; Şampiyonlar Ligi'nde ciddi bir şansları olduğunu düşündüğünü kaydetti.

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

Beşiktaş'a geliş sürecini anlatan Kanadalı oyuncu, "Kanada'da genç yaşta futbola başladım. Önce bölge takımlarında oynadım. Ardından genç milli takımlarda oynadım ve belirli bir süre sonra da Avrupa'ya geldim. Avrupa'daki ilk deneyimim İsveç'ti. Benim için çok iyi bir adım oldu. Çünkü çok yüksek seviyede bir kulübe gitmediğim için birçok maçta oynama şansı buldum. Gelişimimi devam ettirdim. Oradan Danimarka'ya gittim. Gittikçe olgunlaştım ve ardından da Hollanda'ya transfer oldum. Hollanda, benim için çok büyük bir adımdı. Teknik özellikler anlamında oyunumu çok geliştirdim. Çünkü orada iyi bir pas oyunu oynamak çok önemliydi. Büyük bir adım oldu. PSV'den sonra da İstanbul'a geldim. Burada çok mutluyum, çok iyi zamanlar geçiriyorum. Son iki sezonda birlikte şampiyon olduk. Bu da gerçekten çok güzel bir yol olarak devam ediyor" dedi.

"TARAFTARLARIN FUTBOLA ÇOK BÜYÜK BİR TUTKUSU VAR"

Türkiye'deki atmosfere değinen tecrübeli isim, "Bence stadyumlar ve stadyumlardaki atmosferler. Taraftarların futbola çok büyük bir tutkusu var. hem statta hem saha dışında oyuncularla karşılaştıklarında bunu size çok yoğun bir şekilde hissettiriyorlar. Bence en güzel tarafı bu" ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK İSİMLER"

Yeni transferleri değerlendiren Atiba; "Bu oyuncuların tamamı çok kaliteli, çok deneyimli oyuncular. Kariyerleri boyunca birçok kupa kazanmış, büyük başarılar elde etmiş oyuncular. Çok büyük isimler. Takım olarak olgunlaşmamız, daha büyük başarılar elde etmemiz için bize çok büyük katkı yapacaklar. Ligle ilgili uzun uzun konuşmadık. Çünkü zaten birçok şeyi biliyorlardı. Türkiye Ligi, Avrupa seviyesinde birçok oyuncu tarafından bilinen bir lig. Oyuncuları buraya gelmeleri konusunda ikna etmek için çok da anlatmanız gerekmiyor. Geldiklerinde de birçok şeyi bildiklerini fark ettim. Umarım deneyimleriyle bize birçok katkı yaparlar" diye konuştu.

"İLK DÜDÜKLE BİRLİKTE ÇOK BÜYÜK DESTEK VERİYORLAR"

Vodafone Park atmosferinin etkisi ile ilgili Atiba Hutchinson; "Vodafone Park'ta çok büyük bir baskı yaratıyorlar. Her maç ilk düdükle birlikte çok büyük bir destek veriyorlar ve rakipler için çok zor bir atmosfer yaratıyorlar. Özellikle Avrupa kupaları maçlarında ve derbilerde bu atmosfer daha da yükseliyor. Onların çok önemli rolü var. Tam bir 12. Adam gibi davranıyorlar. Özgüvenimizi çok yükseltiyorlar. Yeni stadımızda birlikte çok iyi bir seri yakaladık. Burada taraftarların da çok büyük bir katkısı var. Bu yenilmezliğimizi devam ettirmemiz için onların desteğine her zaman ihtiyacımız var."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPTAN ÇIKTIKTAN SONRA..."

Şampiyonlar Ligi hedefi ile ilgili Kanadalı oyuncu; "Burası potansiyeli çok yüksek olan bir kulüp. Geldiğimde bir geçiş dönemindeydik. Kulüp adım adım gelişti. Son iki sezon üst üste iki şampiyonluk elde ettik. Kulübün özgüveni yükseldi. Uluslararası anlamda tanınırlığı arttı. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde ben büyük bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü takım iyi bir kimyaya sahip. Çok deneyimli oyuncularla birlikte çok genç, dinamik oyuncular var. Doğru yoldayız, doğru yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıktıktan sonra ileriye doğru devam edebiliriz."

"BURASI GELMEK İÇİN ÇOK GÜZEL BİR YER"

Son olarak Türkiye Ligi ile ilgili Atiba; "Türkiye çok özel bir ülke. Taraftarlar, stadyumlar, insanların futbola duyduğu ilgi gerçekten inanılmaz. Çok büyük oyuncular buraya geliyor. Lig gelişiyor. Ligin tanınırlığı artıyor. Burası gelmek ve oynamak için çok güzel bir yer."