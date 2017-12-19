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Atiba Hutchinson, üçüncü kez baba oldu

Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, üçüncü kez baba oldu.

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Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, 3'üncü kez baba oldu. Siyah-beyazlı kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Atiba'yı tebrik etti.
 
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın eşi Sarah Hutchinson, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde bir erkek bebek dünyaya getirdi.
 
Atiba - Sarah çifti yeni doğan bebeklerine Ayo Siyah ismini verdi. Atiba - Sarah Hutchinson çiftini tebrik eder, çocukları; Noah, Nava ve Ayo Siyah'a sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.

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