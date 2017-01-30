Atiba Şenol Güneş'e oynamak istediğini söyledi
Konyaspor karşısında kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta tecrübeli futbolcu Atiba, teknik heyete hazır olduğunu iletti.
Bu akşam Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta Atiba sürprizi yaşanıyor.
Edinilen bilgiye göre teknik heyetin Atiba'ya oynamak isteyip istemediğini sorduğu, Kanadalı'nın ise 'oynamak istiyorum' dediği kaydedildi.
Beşiktaş'ın orta sahadaki bel kemiği hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanmış ve camiayı korkutmuştu.
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