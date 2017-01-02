Atiba'nın şampiyonluk formülü: İstikrar

Ortaköy'deki terör saldırısında yaralanan ABD'li Rakk: Burası çok güzel bir ülke

Beşiktaş Ortaköy'deki terör saldırısında yaralanan ABD'li William Jacob Rakk, ülkesine döndü. Rakk, "Diğer yaralıların da bir an önce iyileşmelerini umuyorum. Tekrar geri gelmek istiyorum. Burası çok güzel bir ülke" dedi.