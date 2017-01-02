Atiba'nın şampiyonluk formülü: İstikrar
Beşiktaş’ın atom karıncası Atiba, ülkesinde çok özel açıklamalarda bulundu.
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Kartal'ın orta sahadaki yıldızı Atiba Hutchinson, ülkesi Kanada'da önemli açıklamalar yaptı. Atiba, "Biraz sallantıdayız ve istikrarlı devam etmeliyiz, çünkü sezon boyunca çok fazla düşüş yaşayamazsın. Eğer istikrarlı devam edebilirsek, şampiyonluğu tekrar kazanabiliriz" dedi.
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