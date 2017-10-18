Atıcılık Dünya Kupası final yarışmaları Hindistan'da yapılacak

Başkent Yeni Delhi'de 23 Ekim Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ekim Pazartesi gününe kadar sürecek finallerde Dünya Kupası müsabakalarında kendi branşlarında en iyi 8 sporcu yer alacak.

Organizasyonda Türkiye'yi 50 metre tabanca kategorisinde Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tüfek kategorisinde ise Ömer Akgün temsil edecek.