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Atıcılık Dünya Kupası final yarışmaları Hindistan'da yapılacak

Hindistan'da yapılacak finallerde Türkiye'yi Yusuf Dikeç ve Ömer Akgün temsil edecek

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Başkent Yeni Delhi'de 23 Ekim Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ekim Pazartesi gününe kadar sürecek finallerde Dünya Kupası müsabakalarında kendi branşlarında en iyi 8 sporcu yer alacak.

Organizasyonda Türkiye'yi 50 metre tabanca kategorisinde Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tüfek kategorisinde ise Ömer Akgün temsil edecek.

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