Atıcılık Dünya Kupası final yarışmaları Hindistan'da yapılacak
Hindistan'da yapılacak finallerde Türkiye'yi Yusuf Dikeç ve Ömer Akgün temsil edecek
Başkent Yeni Delhi'de 23 Ekim Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ekim Pazartesi gününe kadar sürecek finallerde Dünya Kupası müsabakalarında kendi branşlarında en iyi 8 sporcu yer alacak.
Organizasyonda Türkiye'yi 50 metre tabanca kategorisinde Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tüfek kategorisinde ise Ömer Akgün temsil edecek.
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