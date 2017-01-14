ATİKER KONYASPOR - GALATASARAY (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Galatasaray deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Galatasaray deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Galatasaray deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor.
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