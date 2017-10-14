Atiker Konyaspor - Galatasaray muhtemel 11'ler

Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, 8. hafta maçında Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca bu zorlu mücadeleyi STAR.COM.TR'den CANLI olarak anbean takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan toplayan Galatasaray, Atiker Konyaspor maçını da kazanarak başarılı performansını sürdürmeye çalışacak.

Atiker Konyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali Şahiner, Jonsson, Mehdi, Milosevic, Fofana, Musa Araz, Manyama

Galatasaray: Muslera, Latovlevici, Maicon, Denayer, Mariano, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Garry Rodrigues, Gomis

Sarı-kırmızılı takımda tedavisine devam edilen Tolga Ciğerci müsabakada forma giyemeyecek.

Geride kalan maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Atiker Konyaspor 7 puanla 14. sırada yer alıyor.

Atiker Konyaspor'un cezası nedeniyle ev sahibi takım taraftarları karşılaşmayı statta izleyemeyecek.

Ligde 11 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Ligdeki son mağlubiyetini, geride kalan 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla alan Galatasaray, ardından ligde çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlikle rakiplerine 3 puan sevinci yaşatmadı.

Geride kalan sezonun son 4 maçını kazanan Galatasaray, bu sezonki 7 karşılaşmada ise 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Serdar Aziz ceza sınırında

Sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Serdar Aziz, Atiker Konyaspor maçı öncesi sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Bu sezon Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında sarı kart gören Serdar Aziz, Atiker Konyaspor karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 9. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

İki ekip arasındaki 33. karşılaşma

Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Cumartesi günü yapılacak maçla Süper Lig tarihinde 33. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 32 lig maçından 25'ini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 66 golüne, yeşil-beyazlılar 18 golle yanıt verebildi.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 1-0, evinde de 2-1'lik skorlarla kazandı.

Konyaspor 14 yıldır galibiyete hasret

Konyaspor, Galatasaray'ı ligde 21 maçtır yenemiyor.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003 tarihinde evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 21 karşılaşmadan 17'sini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, 14 yıldır 3 puana ulaşamadı.

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı maçlarda rakibi karşısında galibiyetlerde 11-2 önde bulunuyor. Konya'daki 16 lig maçında 11 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, rakibine 2 kez yenildi. İki takım Konya'da ayrıca 1990-1991 sezonunda 1-1, 2006-2007'de 2-2, 2013-2014'te de 0-0 berabere kaldı.