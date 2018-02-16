Atiker Konyaspor Beşiktaş Maçı beIN Sports Canlı İzle | Beşiktaş Atiker Konyaspor Maçı Şifresiz Mi Şifreli Mi Hangi Kanalda Canli İzlenecek

Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Atiker Konyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda izlenebilecek? Beşiktaş Atiker Konyaspor maçı şifreli mi şifresiz mi nereden ve nasıl izlenecek? Atiker Konyaspor Beşiktaş macı canlı izleme linki ve özet detaylarını sizlere bu haberimizde derlemeye çalışacağız. Ayrıntıları ve yeni gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz. Atiker Konyaspor Beşiktaş maçı bu akşam oldukça heyecan seviyesi yüksek kritik bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Atiker Konyaspor kendi sahasında Beşiktaş ile oldukça zorlu bir mücadeleye çıkacak. İki takımın ilk 11'leri belli oldu. Beşiktaş'ta Vagner Love maça ilk 11'de başlayacak. Üst sıraların rekabetinin arttığı Süper Lig'de Beşiktaş bu haftayı galibiyetle tamamlamak istiyor. Karşılaşma öncesinde maçın canlı yayın bilgileri merak ediliyordu. Spor Toto Süper Lig’de 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Atiker Konyaspor’a konuk oluyor. Ligde 40 puanla dördüncü sırada yer alan Beşiktaş, kazanarak averaj farkıyla ikinci sıraya yükselip rakiplerini baskı altına almanın peşinde. Ev sahibi Konyaspor ise bu sezon deplasman performansı çok da parlak olmayan rakibine karşı puan veya puanlar alıp düşme hattının üstüne çıkmak istiyor. Topladığı 20 puanla 16. sırada yer alan Konyaspor, üç puan alması halinde maç fazlasıyla 13. sıraya yükselecek. Saat 20.00’de başlayacak olan zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları star.com.tr adresinde…



Beşiktaş, deplasmandaki Atiker Konyaspor karşılaşmasıyla zorlu bir maç takviminin içine giriyor. Siyah-beyazlı ekip, bu maçın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda 20 Şubat Salı günü Bayern Münih ile Almanya’da karşılaşacak. Süper Lig’in 23. haftasında 25 Şubat’ta Fenerbahçe derbisine çıkacak Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibini 1 Mart’ta Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bir kez daha konuk edecek.



Derbi öncesi sarı kart alarmı!



Beşiktaş, bu zorlu seride son olarak 5 Mart’taki lig mücadelesinde Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş’ta Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte daha önce üçer sarı kart gören Anderson Talisca ve Pepe’ye, son Kardemir Karabükspor karşılaşmasında Oğuzhan Özyakup ile Adriano Correia da eklendi.







Bu dört oyuncu, Atiker Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek. Kırmızı kart nedeniyle Kardemir Karabükspor mücadelesinde kadroda yer alamayan Necip Uysal, cezasını tamamladı. Necip Uysal, Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda Gençlerbirliği ile yaptığı rövanş karşılaşmasında çift sarı karttan dolayı oyun dışı kalmıştı.



Süper Lig 22. haftasının açılış müsabakası olan Atiker Konyaspor Beşiktaş maçı ile iki rakip tarihlerinde 34'üncü defa karşılaşmış olacak. Önemli müsabaka öncesi konuk ekip Beşiktaş 40 puanla 4. sırada yer alırken, ev sahibi Atiker Konyaspor 20 puanla 16. sırada ve düşme potasında bulunuyor. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında iki ekip yine karşılaşmış, Beşiktaş sahasında rakibine karşı 2-0 galip ayrılmıştı.



Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, bu akşam yapacakları maçla lig tarihinde 34. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, geride kalan 33 karşılaşmadan 19'unu kazandı, 10'unda berabere kaldı, 4'ünü yitirdi. Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 68 golüne, Konyaspor 28 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı.



Beşiktaş, genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 12 lig maçından 5'ini kazanırken, 5 kez berabere kaldı, 2 kez de mağlup oldu. Bu arada, iki takım arasındaki 33 lig maçından Konyaspor 12'sinde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.





İŞTE İLK 11'LER



ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali, Jonsson, Ali Çamdalı, Milosevic, Eto’o, Bourabia, Jahovic.



TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Love



BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan, Pepe, Medel, Caner, Tolgay, Atiba, Lens, Talisca, Babel, Love.



TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



STAT: Büyükşehir



HAKEM: Alper Ulusoy



SAAT: 20.00



Atiker Konyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak







Konya'daki maçlar



Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 16 maçtan 6'sını Beşiktaş kazandı, 8 müsabaka berabere sonuçlandı, 2 karşılaşmada da ev sahibi ekip galip geldi. Konya'da Beşiktaş 26, ev sahibi ekip 18 gol attı. Beşiktaş, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı son 6 lig maçından sadece birini kazanabildi. Rakibini 2014-2015 sezonunda 2-1 yenen siyah-beyazlılar, deplasmandaki diğer 5 müsabakanın 4'ünde berabere kaldı, birini yitirdi. Geçen sezon Konya'daki karşılaşma 2-2 tamamlandı.



Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig tarihlerindeki 34. karşılaşmalarına çıkacak. Bundan önceki 33 maçın 19'unu Beşiktaş, dördünü Konyaspor kazandı. Şenol Güneş, bu maçla birlikte Süper Lig'deki 533. maçına çıkacak ve lig tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktörler sıralamasında Yılmaz Vural'ı yakalayarak ikinci sıraya ortak olacak. Beşiktaş, Konya deplasmanında oynadığı 16 lig sadece ikisinde mağlup oldu ancak altı galibiyet alabildi. Siyah beyazlı ekip, bu deplasmandaki son altı maçının birini kazanabildi.









Konyaspor'un Süper Lig tarihinde iç sahada en fazla berabere kaldığı rakibi Beşiktaş. Konyaspor ligde iç sahada oynadığı son üç maçtan beraberlikle ayrıldı. Konyaspor en son Mart - Mayıs 2011 arasında arka arkaya dört iç saha maçında berabere kalmıştı.Beşiktaş ligdeki son yedi deplasman maçının sadece birinde mağlup oldu ancak bu maçların üçünü kazanabildi. Beşiktaş, 2016 yılı başından bu yana ligde oynadığı 72 maçın sadece dokuzunu kaybetti ancak bu dokuz yenilginin tamamı deplasman maçlarında geldi. Konyaspor'un ligde iç sahada attığı son beş golün üçü maçların 90. dakikaları ve sonrasında geldi. Beşiktaş bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan, topa en fazla sahip olan ve isabetli şut çeken takım.