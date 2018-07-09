Atiker Konyaspor, Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Atiker Konyaspor, anlaşmaya vardığı kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor yapılan görüşmeler sonunda anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni transfer Ertuğrul Taşkıran Süper Lig’de 91 karşılaşmada eldiven giydi. Şampiyonlar Ligi Ön Eleme tecrübesi de bulunan file bekçisi için bonservis ücreti ödenmedi. Yeşil-beyazlılar transferle bu sezon kaleci kontenjanı tercihlerinin tamamını yerli isimlerden yana kullanmış oldu.
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