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Atiker Konyaspor, Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Atiker Konyaspor, anlaşmaya vardığı kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor yapılan görüşmeler sonunda anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni transfer Ertuğrul Taşkıran Süper Lig’de 91 karşılaşmada eldiven giydi. Şampiyonlar Ligi Ön Eleme tecrübesi de bulunan file bekçisi için bonservis ücreti ödenmedi. Yeşil-beyazlılar transferle bu sezon kaleci kontenjanı tercihlerinin tamamını yerli isimlerden yana kullanmış oldu.

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