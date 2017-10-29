Atiker Konyaspor evinde Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti

Ev sahibi ekipte Milosevic, 69. dakikada kaleci Hakan’ın büyük hatası sonucu topu boş kaleye gönderdi ve Atiker Konyaspor Osmanlıspor’u 1-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla 3 hafta aradan sonra ilk kez galibiyet yüzü görmüş oldu.

İLK 11'LER:

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Ali Çamdalı, Bourabia, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Eze

OSMANLISPOR: Hakan, Numan, Maxsö, Vrsajevic, Pinto, Carlos, Musa, Özer, Serdar, Umar, Doukara

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Doukara'nın sağ kanattan ortasında arka direkte Umar'ın vuruşunda top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

20. dakikada Numan'ın hatasıyla topla buluşan Ömer Ali'nin ortasında kaleye doğru giden topu Andreas Maxso uzaklaştırdı.

25. dakikada Ali Çamdalı'nın ceza sahası dışından şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

45. dakikada Mehdi Bourabia'nın ceza sahası dışından sert şutunda top Musa'dan geri geldi.

63. dakikada Bourabia'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Hakan Arıkan topu güçlükle çıkardı.

69. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Skubic'in sağ kanattan ortasında ceza alanında öne çıkan kaleci Hakan Arıkan, topu kontrol etmeye çalışırken elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

90. dakikada, ceza sahasının yakınında kazanılan serbest vuruşu kullanan Josue'in vuruşunda, top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

Karşılaşma, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.