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Atiker Konyaspor evinde Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Mehmet Özdilek'le ilk maçına çıkan Atiker Konyaspor, Osmanlıspor'u konuk etti.

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Ev sahibi ekipte Milosevic, 69. dakikada kaleci Hakan’ın büyük hatası sonucu topu boş kaleye gönderdi ve Atiker Konyaspor Osmanlıspor’u 1-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla 3 hafta aradan sonra ilk kez galibiyet yüzü görmüş oldu.

İLK 11'LER:

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Ali Çamdalı, Bourabia, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Eze

OSMANLISPOR: Hakan, Numan, Maxsö, Vrsajevic, Pinto, Carlos, Musa, Özer, Serdar, Umar, Doukara

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Doukara'nın sağ kanattan ortasında arka direkte Umar'ın vuruşunda top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

20. dakikada Numan'ın hatasıyla topla buluşan Ömer Ali'nin ortasında kaleye doğru giden topu Andreas Maxso uzaklaştırdı.

25. dakikada Ali Çamdalı'nın ceza sahası dışından şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

45. dakikada Mehdi Bourabia'nın ceza sahası dışından sert şutunda top Musa'dan geri geldi.

63. dakikada Bourabia'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci  Hakan Arıkan topu güçlükle çıkardı.

69. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Skubic'in sağ kanattan  ortasında ceza alanında öne çıkan kaleci Hakan Arıkan, topu kontrol etmeye  çalışırken elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Milosevic'in vuruşunda meşin  yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

90. dakikada, ceza sahasının yakınında kazanılan serbest vuruşu  kullanan Josue'in vuruşunda, top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

Karşılaşma, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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