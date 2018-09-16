Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı izlenecek A.Konyaspor FB maçı şifresiz mi ne zaman saat kaçta

Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı olarak nasıl izlenecek? Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçı beIN Sports üzerinden şifresiz izlenebilecek mi? Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçı ilk 11'lerinden kimler var? Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçı periccope canlı maç nasıl izlenir? soruların yanıtları merak ediliyor. Fenerbahçe, Konya'da kayıp istemiyor! Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Lige pek iyi bir başlangıç yapamayan Sarı Lacivertli takım, deplasmanda alacağı üç puan ile lige yeniden tutunmayı amaçlıyor. Takım içerisinde tam anlamıyla bir revizyona giden teknik adam Philip Cocu, bu maçta takımın son durumunu görmüş olacak. Spor Toto Süper Lig'de üst üste 3 yenilgi alan Fenerbahçe, 5. hafta maçında Atiker Konyaspor'a konuk olacak. Süper Lig'e Bursaspor galibiyetiyle başlayan ancak son 3 maçında Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0, Kayserispor'a ise 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Konya'da kötü gidişatı durdurmaya çalışacak. Tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atan Fenerbahçe, ilk 4 haftayı 3 puanla 13. sırada tamamladı. Ligde ilk 4 haftada namağlup takımlardan biri olan Atiker Konyaspor ise teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. Konya ekibi haftaya 8 puanla 5. sırada girdi. İşte Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçı ile ilgili merak edilenler...



Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın en önemli karşılaşmalarından birinde Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig'de üst üste 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 5. hafta maçında Konya deplasmanında üç puan için sahada olacak. Bu önemli müsabakaya kısa bir süre kala futbolseverler araştırmalarını yoğunlaştırdı.





A.KONYA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 16 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak mücadelenin hakemi Ali Palabıyık olacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yapacak. Bu önemli maç, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



Konyaspor



Serkan - Skubic - Selim - Uğur - Ferhat - Jonnson - Jevtovic - Milosevic - Vedat - Fofana - Yatabare



Fenerbahçe



Harun - Şener - Skrtel - Neustadter - İsmail - Jailson - Elif - Ayew - Benzia - Aatif - Slimani

Yeniler sahne alacak



Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de yeni transferler de sahne alacak.



Transferin son iki gününde takıma dahil olan Jailson ile Yassine Benzia'ya teknik direktör Phillip Cocu'nun şans vermesi bekleniyor.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan bir diğer yeni transfer Tolga Ciğerci ise bu karşılaşmada forma giyemeyecek.



- Tarihinde olmayan istatistik gerçekleşebilir



Fenerbahçe, Süper Lig'de Atiker Konyaspor'a kaybederse, 61 yıllık lig tarihinde kendi adına en kötü istatistiğe imza atacak.



Lig tarihinde bugüne dek en fazla 3 kez üst üste kaybeden sarı-lacivertliler, Konya deplasmanından puan almazsa ilk defa 4 maçı üst üste puansız kapatacak.



Fenerbahçe bu sezonun dışında, 1966-1967, 1980-1981, 1992-1993 ve 2009-2010 sezonlarında üst üste 3 maçtan puansız ayrılmıştı.





Fenerbahçe ile Konyaspor 35. maça çıkıyor



Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya gelecek.



Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 34 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 28 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı.



Fenerbahçe'nin toplam 95 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 39 golle yanıt verdi.



Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı, ikinci yarıda İstanbul'da 3-2 Fenerbahçe kazandı.



Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 5 randevuda elde etti.



- Konya'daki maçlar



Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 17 kez karşı karşıya geldi.



Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 12 maçı kazanırken 3'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti.



Fenerbahçe, Konya'da 43 gol attı, kalesinde 23 gol gördü.



Bu arada iki takım arasında Konya'da yapılan son 5 lig maçında Fenerbahçe bir kez galip gelebildi. Söz konusu dönemde evindeki 2 maçı kazanan Konyaspor, 2 kez berabere kaldı, bir kez mağlup oldu.



- Farklı skorlar



Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.



Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.



Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 maçta da 4 gol attı.



FENERBAHÇE KÖTÜ GİDİŞİ DURDURMAK İSTİYOR

Süper Lig'e Bursaspor galibiyetiyle başlayan ancak son 3 maçında Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0, Kayserispor'a ise 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Konya'da kötü gidişatı durdurmaya çalışacak. Tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atan Fenerbahçe, ilk 4 haftayı 3 puanla 13. sırada tamamladı.



Ligde ilk 4 haftada namağlup takımlardan biri olan Atiker Konyaspor ise teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. Konya ekibi haftaya 8 puanla 5. sırada girdi. Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasında Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.







YENİ TRANSFERLER SAHADA OLACAK



Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de yarın yeni transferler de sahne alacak. Transferin son iki gününde takıma dahil olan Jailson ile Yassine Benzia'ya teknik direktör Phillip Cocu'nun şans vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan bir diğer yeni transfer Tolga Ciğerci ise bu karşılaşmada forma giyemeyecek.



İKİ RAKİBİN 35. RANDEVUSU



Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de yarın 35. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 34 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 28 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı.



Fenerbahçe'nin toplam 95 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 39 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı, ikinci yarıda İstanbul'da 3-2 Fenerbahçe kazandı. Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 5 randevuda elde etti.



Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 17 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 12 maçı kazanırken 3'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti.

Fenerbahçe, Konya'da 43 gol attı, kalesinde 23 gol gördü. Bu arada iki takım arasında Konya'da yapılan son 5 lig maçında Fenerbahçe bir kez galip gelebildi. Söz konusu dönemde evindeki 2 maçı kazanan Konyaspor, 2 kez berabere kaldı, bir kez mağlup oldu.





EN FARKLI GALİBİYET FENERBAHÇE'NİN



Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 maçta da 4 gol attı.



Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Atiker Konyaspor'a kaybederse, 61 yıllık lig tarihinde kendi adına en kötü istatistiğe imza atacak. Lig tarihinde bugüne dek en fazla 3 kez üst üste kaybeden sarı-lacivertliler, yarın Konya deplasmanından puan almazsa ilk defa 4 maçı üst üste puansız kapatacak. Fenerbahçe bu sezonun dışında, 1966-1967, 1980-1981, 1992-1993 ve 2009-2010 sezonlarında üst üste 3 maçtan puansız ayrılmıştı.

PERİSCOPE YASAKLANDI MI?



Twitter’ın canlı yayın platformu Periscope’a marka hakkına tecavüz ettiği iddiasıyla dava açan Periskop İletişim ve Prodüksiyon şirketini mahkeme haklı buldu. Periscope’nin Türkiye’de yasaklanmasına karar veren mahkeme, davalılar Twitter, Apple ve Google’ın, davacı Periskop İletişim’in TPE nezdinde tescilli “Periscope” ibareli marka hakkına tecavüzün durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, mümkün olmadığı taktirde tecavüz oluşturan davalıların mobil periscope uygulaması “periscopeco” isimli twitter hesabı ve “www.periscope.tv”’ isimli internet sitesinin Türkiye’den erişimin engellenmesini hükmetti.



İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına davacı Periskop İletişim ve Prodüksiyon şirketi ile davalılar Twitter, Apple ve Google şirketinin avukatları katıldı. Davacı Periskop şirketinin avukatı, “Marka hakkına tecavüz hali nettir. Davalılar tescilli bir markaları olmadan müvekkil şirket markasını sistematik olarak tecavüz halini devam ettirmektedirler. Bu durum bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi.



Davalı Google avukatı ise, “Müvekkil şirketin sorumluluğuna yol açacak mahiyette hukuka uygun bir bildirim yapılmamıştır. Ayrıca müvekkil Google marka ihlalini bilebilecek ya da bu konuda kendi başına kanaat getirebilecek bir pozisyonda değildir. Davanın reddine karar verilsin” diye konuştu. Davalı Twitter şirketinin avukatı da, “Twitter dünya çapında faaliyet gösteren ve milyonlarca kullanıcısı olan bir platformdur. Üçüncü kişilerin marka haklarına itina gösteren bir firmadır. ABD’de faaliyet gösteren bir firmanın Türkiye’deki markanın varlığından haberdar olması gibi bir yükümlülüğü yoktur. Ayrıca müvekkil Twitter’ın Periscope uygulaması üzerinden yapmış olduğu faaliyet ile davacının faaliyeti tamamen birbirinden farklıdır. Periscope uygulaması, Twitter’ın canlı video uygulamasıdır. Oysa davacının faaliyeti bambaşka bir alandır. Uyuşmazlıkta marka ihlali olduğunu düşünmüyoruz. Periscope teriminin arama motorunda çıkmasını sonlandırmak teknik olarak ve fiilen mümkün değildir. Dava reddedilsin” diye konuştu.



Diğer davalı Apple şirketinin avukatı da, müvekkilinin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını belirterek davanın reddini istedi.



TÜRKİYE’DE PERİSCOPE.TV’YE ERİŞİM ENGELLENECEK



Mahkeme 3 yıllık yargılamanın sonunda davayı karara bağlayarak, Türkiye’de faaliyet gösteren davacı Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. şirketini haklı buldu. Mahkeme, davalılar Twitter, Apple ve Google’ın, davacı Periscope şirketinin TPE nezdinde tescilli “Periscope” ibareli marka hakkına tecavüzün tespiti ve tecavüzün durdurulmasına karar verildi. Mahkeme, Türkiye sınırları içerisinde tecavüz oluşturan Periscope adı altındaki her türlü reklam ve tanıtım faaliyetlerinin durdurulmasını hükmetti. Mahkeme, ayrıca Periscope ibaresini, davalıların tanıtım sayfalarında içerikte adres bağlantılarında kullanımlarının durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, mümkün olmadığı taktirde tecavüz oluşturan davalıların mobil periscope uygulaması “periscopeco” isimli twitter hesabı ve “www.periscope.tv” adlı internet sitesinin Türkiye’den erişimin engellenmesini hükmetti.



PERISCOPE SCOPE OLMUŞTU



Geçen yıl sosyal paylaşım sitesi Twitter’ın sahibi olduğu “Periscope” uygulaması Türkiye’deki bir şirketle isim benzerliği çıkınca adını değiştirmek zorunda kalmış, Scope ismiyle Türkiye'deki yayın hayatına devam etmeye başlamıştı. Web üzerinden periscope.tv alan adıyla yoluna devam eden Periscope, aynı zamanda pscp.tv alan adında da faaliyet gösteriyordu. Mahkemenin bu son kararıyla birlikte periscope.tv kullanıma kapatıldı. Ancak Periscope, pscp.tv olarak yayın hayatına devam edecek.



PERISCOPE NEDİR?



Periscope, Twitter’ın internet üzerinden canlı yayın yapmasını sağlayan sosyal bir platform. Periscope üzerinden yapılan canlı yayınlar tüm kullanıcılar tarafından izlenebiliyor. Periscope’u kullanmak için ilk önce Twitter hesabınızın olması gerekiyor. Twitter ile Periscope'a giriş yaptıktan sonra uygulamayı kullanmaya başlayıp canlı yayınlar yapabilirsiniz.



Periscope üzerinden canlı yayın nasıl yapılır?



Periscope üzerinden canlı yayın yapmak için; uygulamanın alt bölümünde bulunan kamera simgesine tıklamanız gerekiyor. Bu bölüme tıkladıktan sonra; canlı yayınınızın gizli olup olmayacağını, konumun bildirilip bildirilmeyeceğini ve Twitter’da paylaşılıp paylaşılmayacağını seçip “Start Broadcast”e tıklayıp canlı yayına başlayabilirsiniz. Periscope'un ayarlar bölümündeki Autosave seçeneği ile canlı yayınlarınızı telefonunuza da kaydedebiliyorsunuz.